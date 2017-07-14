Yaşam Vadisi’nde kütüphane hizmeti veriliyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Saat 19.00-21.30 arası hizmet verecek kütüphaneden kimlik karşılığında faydalanılabilir. Yaşam Kütüphanesi standı büyük sahnenin arkasında, süs şelalenin tam karşısında bulunuyor.

İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi, her geçen gün ününü arttırırken, vatandaşlara fayda sunacak projeleriyle de dikkat çekiyor. Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, vadide keyifli bir uygulama başlattı. Yaşam Vadisi’ne Yaşam Kütüphanesi kazandıran müdürlük; vatandaşları Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Saat 19.00 - 21.30 arası kitap okumaya davet ediyor. Yaşam Vadisi Sahnesi’nin hemen arkasında, süs şelalenin tam karşısında yer alan kütüphane standında çocuklar ve yetişkinlere uygun çok çeşitli kitaplar mevcut. Açık havada kitap okumanın zevkine varmak isteyen herkes, standa gelerek kimliklerini bırakmak suretiyle dilediği kitabı seçebilirler.



Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Şefi Hilal Çuhadar, çimenlere uzanıp, temiz hava soluyarak kitap okumanın keyfini çıkarmaları için bu kütüphane hizmetini sunmak istediklerini belirterek, “Kitaplarımızı koleksiyonlarımızdan derledik. Her yaştan vatandaşımızı ilgilendirecek tarzda kitapları seçtik. Yayınların güncel olmasına dikkat ettik. Bu alanda ayrıca çeşitli etkinlikler yapacağız. Özgür Ayraçlar Kütüphane Kulübü ile toplanacağız. Vadide okuma atölyeleri şeklinde toplu okuma etkinlikleri olacak. Herkes için kütüphane projemizi bu noktada tanıtıyor olacağız. Yazarlarımızı da bu noktada ağırlayacağız” diye aktardı.