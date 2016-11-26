Normal şartlarda yürümesini engelleyecek omurilik tümörüyle yarışlara bile katılan Ege, tümörü alınınca adeta yaşama kulaç attı.

İzmir’de yaşayan 10 yaşındaki Ege Altan, 5 yaşından bu yana yüzme sporuyla ilgileniyor. 50’ye yakın birinciliği bulunan Ege’nin uzun bir süre önce bel ağrısı şikayeti başladı. Ailesi ise bu ağrıların antrenmana bağlı ağrılar olabileceğini düşündü. Alsancak Atatürk Yüzme Tesislerinde yüzen Ege, sezon başlayınca sağlık kontrolünden geçti ve skolyoz teşhisi konuldu. Aile durumu araştırınca da Ege’nin omuriliğinde nadir görülen bir tümör olduğunu öğrendi. Medical Park İzmir Hastanesinde acilen ameliyata alınan Ege Altan, tümöründen kurtularak adeta yaşama kulaç attı. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçmesi ile birlikte yüzme sporuna da geri dönen Altan, ileride başarılı bir sporcu olmak istiyor.

"Sırtında tümörle yarışlara bile katıldı"

Ağrıların ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini anlamadıklarını belirten anne Aylin Altan, "Ağrıların önce antrenmana bağlı olduğunu zannettik. Nedenini araştırdığımız zaman omuriliğinde tümör olduğu tespit edildi ve 3 gün içerisinde acil ameliyata alınması gerektiği söylendi. Olayın şoku ile ameliyata girdik. Oğlum tümörü varken yarışlara girdi, dereceler aldı. Ameliyattan bir hafta önce Antalya’da yarışa katıldı. Doktorlar ‘bu şekilde nasıl yaşadı, nasıl felç olmadı, nasıl yürüyebildi?’ dediler. Ama Ege o halde bırakın yürümeyi, yüzmeye devam etti" dedi.

"Yüzme sporuna geri döndü"

Oğlunun sağlığına kavuşmasında yüzücü olmasının da artısını gördüklerini ifade eden Aylin Altan, "Sporcu olduğu için tümörüyle beraber daha kolay yaşamış. Eğer sporcu olmasaydı daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Tümörün bulunduğu yer ve büyüklüğü bizi tedirgin ediyordu. Beklenmedik bir olayla karşılaşmıştık. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özcan Binatlı, bize büyük moral vererek tedavi sürecini anlattı. Ardından kısa bir süre sonra da operasyon gerçekleşti. Her şey yolunda gitti. Günlük yaşantımıza devam ediyoruz. Ege yüzmeye geri döndü. Şimdi kardeşi Ada ile birlikte derslere gelmeye başladı. 2-3 ay içerisinde tamamen sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

"Doktorlar da şaşırdı"

Ege’nin antrenörü Ecem Oygüç ise şunları söyledi: "Her sezon öncesi kontrole gidiyoruz. Ege’ye orada skolyoz teşhisi konuldu. Ailesi durumu araştırınca tümör olduğu anlaşıldı. Doktorun söylediğine göre Ege bu tümörle uzun süre yaşamış. Bunu nasıl başardığına onlar da şaşırdı. Belki spor yapmayan, kilolu bir çocuk olsa bu şekilde atlatamazdı. Yüzmeye bu kadar gönül verdiği, iyi beslendiği, spor yaptığı için hastalığı hızlıca atlattı. Ağır ameliyattan çıkmasına rağmen yüzmeye geri döndü. Şimdilik günde 15-20 dakika yüzüyor."

"Bizi şaşırttı"

Medical Park İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özcan Binatlı ise, Ege Altan’ın durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Ege, skolyoz teşhisi sonrası fizik tedavi servisine gidiyor. Ancak orada çekilen MR sonrasında omuriliğinde bir kitle tespit ediliyor. Sıklıkla ileri yaşlarda görülen bu tümörün çocuk yaştaki bir hastada görülmesi bizi şaşırttı. Yaptığımız operasyonla tümörü bulunduğu yerden tamamen çıkardık. Ege, eskisinden daha sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek. Yüzme sporuyla ilgilendiği için daha hızlı iyileşecek. Hekim olarak amacımız kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek. Ancak bu tür durumlar bizleri de çok mutlu ediyor. Ege çok başarılı bir sporcu. Onun hızla iyileşmesi için desteğimiz sürecek."

Ceren Atmaca - Halil Karahan