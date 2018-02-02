Yaşamak için 100 bin dolara ihtiyacı var

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesi Gardaban’i ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Knyaz Aliyev’in kalp yetersizliğinin en son aşamasında olduğu ve yaşamak için kalp nakline ihtiyacı olduğu aktarıldı. Doktorlardan edinilen bilgilere göre, Knyaz’a en kısa zamanda kalp nakli ameliyatının yapılması gerekiyor.

Gürcistan’da çoğunlukla Borçalı (Karakapak) Türklerinin yaşadığı ilçelerden olan Gardaban ilçesinde yaşayan Knyaz, hastalığını aralık ayında muayene için gittiği klinikte öğrendi. Doktorlar, kalp yetmezliği yaşayan hastanın ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat içinse 100 bin dolar gerekiyor.

Knyaz’ın annesi Elfida Ibrahimova, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“15 Aralık’ta hastalandı. 29 Aralık’ta ağır bir vaziyette hastaneye geldik. Gürcü doktorlar, ameliyatın 100 bin dolar veya daha çok olduğunu söylediler. Olsun dedik, milletimiz var olsun, El uzatanlar sağolsun dedik. Hiç bir şey istemiyorum sadece benim oğluma yardımcı olsunlar, onun hayatta kalması benim için yeterli.”

Knyaz Aliyev ise Türk milletinden yardım istediğini vurgulayarak “100 bin doları bulacak güçte değiliz” dedi. Ardından hastalığını anlatan Aliyev, “Buraya 29 Aralık’ta geldim. Hastalığımın teşhisi burada kondu. Beyaz Rusya’ya göndermek istiyorlar beni ameliyat için. Ben Azerbaycan ve Türk dünyasından yardım istiyorum, yardım etsinler. Çünkü ameliyat için istedikleri para az değil, 100 bin dolar biz de bunu bulacak güçte değiliz” ifadelerini kullandı.

Knyaz’ın hayata tekrardan tutunabilmesi için sosyal medyada da bir çok yardım kampanyasının başlatıldığı, kalp nakli için 100 bin doların yarısının toplandığı öğrenildi.

İlkin Hüseynov