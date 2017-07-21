Yaşamaz denilen beşizler 5 yaşına girdi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde beş yıl önce İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen beşizler prematüre olarak doğdukları için doktorlar tarafından yaşamaları güç bir ihtimal olarak değerlendirilmişti. Beşizler geçtiğimiz gün 5 yaşına girerek 5. doğum günlerini kutladı.

Beşizler için Akdağmadeni 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yakınları tarafından doğum günü kutlaması düzenlendi. Çocuklar doğum günü kutlaması öncesi oyun parkında gönüllerince eğlendi. Ardından kendileri için hazırlanmış özel doğum günü pastasının üzerindeki muma üflediler. Yakınları tarafından çocuklara çeşitli doğum günü hediyeleri verildi.

Anne Özlem Bulut, beşiz annesi olmanın zorlukları olduğu kadar mutluluk veren yanları da olduğunu belirtip, “Çocukların sayısının fazla olması komşularımızı rahatsız ediyor. Şikayetler geliyor. Çocukların doğumundan sonra bazı akrabalarımız da bizden uzaklaştı. Ancak her şeye rağmen beşiz annesi olmak çok büyük bir mutluluk” dedi.

Baba İbrahim Bulut ise yaptığı açıklamada, beş çocuk babası olmanın ekonomik manada zorlukları olduğunu ifade edip, “Çocuklar büyüdükçe beşiz büyütmenin zorlukları da hafifliyor. Büyüdükçe bize kendileri de yardımcı olmaya başladı. Beşinci yaş günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Onur Erden - Veysel Korkmaz