Yaşamı kabusa çeviren 3 ağrı

Yaş ilerledikçe daha yoğun hale gelen ağrılar, kemik erimesine (osteoporoza) ve eklem sorunlarına dönüşebiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Volkan Kayar, en sık görülen ve yaşamı kabusa çevrilebilen diz, omuz ve bel ağrılarıyla ilgili bilgi verdi.

Diz ekleminden gelen “çıt” sesi yaşamı zorlaştırır

Diz, omuz ve bel ağrıları; eklemde şişlik ve çabuk yorulma gibi kendini göstermekte, hareket kabiliyetini azaltarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu ağrıların ortak nedeni aşırı kilo ve hareketsiz yaşamdır. Yaşam şartları ve genetik faktörler ise bu ağrıların diğer nedenleri arasındadır. Günlük hayatta yürüme, merdiven çıkma ve çömelme gibi birçok hareketi yapabilmeyi sağlayan dizlerdeki ağrılar; iltihaplı eklem romatizması, eklem romatizması, kireçlenme ve menüsküs yırtığı nedeniyle oluşmaktadır. Özellikle eklemden gelen ‘çıt’ sesi kişiyi rahatsız etmekte, ağrı seviyesi kişiyi günlük işlerinden alıkoymaktadır.

Omuz gece başlayan ağrılar uykudan uyandırabilir

İnsan vücudunda en geniş hareket imkanına sahip olan omuz eklemi; köprücük kemiği, kürek kemiği ve omuz başı kemiğinden oluşan çalışma şekli ile karmaşık bir yapıdadır. Bu üç kemiğin uyum içinde olması gerekir. En sık görülen; omuz yırtıkları ve aşınma, omuz çıkması, donuk omuz ve kırıklar, ağrıya neden olabilmektedir. Omuzunda sorun olan hastaların birçoğunda bir anda başlayan ve uykudan uyandıran gece ağrıları nedeniyle, uyku kalitesi de olumsuz etkilenmektedir. Hareket kabiliyetinin kısıtlayan ağrılar kişiyi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardıma ve bakıma muhtaç hale getirebilmektedir. Omuz bölgesindeki sorunlar nedeniyle iş gücü kaybı da yaşanmaktadır.

Bel ağrısı farklı hastalıkların da belirtisi olabilir

Dünyada baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen bel bölgesindeki ağrılar, çoğu zaman bel fıtığı kaynaklı değildir. Zorlanma ve duruş bozuklukları, bel bölgesindeki kaslara ve bağlara zarar vererek ağrıya neden olabilir. İnsanların %75-85’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşmaktadır. Kemik erimesi, kireçlenme, omurga kaynaklı kanser gibi sorunlar da bel ağrısının nedenleri arasındadır. Ayrıca mide, karaciğer ve böbrek gibi iç organlardaki sorunlar bazı durumlarda bel ağrısı olarak algılanabilir. Aşırı kilo, uzun süre ayakta durmak, uzun süre topuklu ayakkabı giymek ve gebelik de bel ağrısının diğer nedenleridir.

Kasları güçlendirmek için özel egzersizler yapılmalı

Her sağlık sorununda olduğu gibi diz, omuz ve bel kaynaklı ağrılardan kurtulmak için yaşam şeklini değiştirmek gerekmektedir. Bel, omuz ve bel bölgesine binen yükü azaltmak, kilo kontrolü sağlamak, kasları güçlendirmek önemlidir. Bu açıdan günlük düzenli olarak egzersiz ve spor yapılmalıdır. Genel vücut sağlığı açısından yürüyüşün çok önemli bir yeri vardır. Ancak bel, omuz ve diz için yürüyüş tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki kaslara yönelik özel egzersizler uygulanmalıdır. Bunların yanı sıra bu bölgelerdeki eklem ve kas yapılarını doğru kullanmak, ağrıdan korunma yollarının başında gelmektedir.

Bel, diz ve omuz ağrısından korunmak için

Vücudun tüm bölgelerini çalıştıran tek spor yüzmedir. Sağlığınız için günde yarım saat yüzmeye çalışın.

Şartlar uygun değilse, haftanın iki günü 15 dakikanızı evde yapabileceğimiz egzersizlere ayırarak, riskleri azaltabiliriz.

Ağır yük taşımamaya özen gösterin ya da elinizdeki yükü dengeleyin. Ani çömelme ve eğilmelerden kaçınmak, oturuş ve duruş bozukluklarını düzeltmek riski azaltacaktır.

Kemik ve kas sağlığı açısından beslenmenin de rolü büyüktür. Hareketsiz yaşam ve proteinden fakir beslenen kişilerde ileri yaşlarda, kemik erimesi ve kas zayıflığı görülme riski daha yüksektir. Bunun için dengeli ve sağlıklı beslenin.