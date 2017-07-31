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Yaşanan kovalacamada polis aracına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü araç kullandığı iddia edilen sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis aracına çarparak kaza yapan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaşanan kovalacamada polis aracına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

31 Temmuz 2017 23:56

Olay, saat 21.45 sıralarında Dallıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANT 25 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk S.’nin (30) aşırı alkollü olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri aracı bulmak için alarma geçti. Aracın Belediye Meydanı’ndan geçtiğini tespit eden ekipler, sürücüyü durdurmak istedi. Polisin kendilerini takip ettiğini fark eden araçtaki 4 kişi kaçmaya başladı. Atatürk Bulvarı ve Ordu Caddesi’nde devam eden kovalamacada ekipler, araçtaki şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. İsabeyli istikametine doğru kaçan Faruk S. idaresindeki otomobil, Dallıca mevkiinde polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik direğine çarptı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Faruk S. ile M.B. (17), E.Y. (14) ve Anıl A. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis aracında çok fazla hasar olmadığı öğrenildi. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.  


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