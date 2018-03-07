Yaşar Gaga hayatını kaybetti! Yaşar Gaga kimdir? | Yaşar Gaga kim?

Hayatını kaybeden Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga öldü mü? 30 gündür yoğun bakımda olan Yaşar Gaga hayatını kaybetti. İşte Yaşar Gaga ile ilgili tüm detaylar...

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi.

Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.

Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.





Şarkıcı-menajer Yaşar Gaga hayatını kaybetti!

Şarkıcı-menajer Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. 30 gündür tedavisi süren Gaga, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.