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Yaşar Taşdemir, İhlas Vakfı Merkez Bahçelievler Yurt Müdürü oldu

Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalar ve organizasyonlar ile ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İhlas Vakfı’nın merkez Bahçelievler Yurt Müdürlüğü’ne Yaşar Taşdemir getirildi.

Yaşar Taşdemir, İhlas Vakfı Merkez Bahçelievler Yurt Müdürü oldu

22 Ağustos 2017 09:03

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı, merkez Bahçelievler Yurt Müdürlüğü vazifesine Yaşar Taşdemir’in getirildiğini duyurdu.

Öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce gencin yetiştirildiğini ve yetiştirilmeye devam edileceğine vurgu yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, yapılan tüm hayırlı hizmetlerin neticesinde İhlas Vakfı’na, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsünün verildiğini ifade etti. Okyay, İhlas Vakfı Bahçelievler Yurdunun, merkez yurt olması hasebi ile diğer bütün yurtlara her alanda örnek olacağının altını çizerek yeni vazifesinde Taşdemir’e başarılar diledi.

Yaşar Taşdemir Kimdir

1955 yılında Sinop Boyabat’ta doğan Yaşar Taşdemir, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde; İmam-Hatiplik, Murakıblık, Vaizlik, Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde çeşitli il ve ilçelerde din dersi öğretmenliği ile birlikte İçişleri Bakanlığı İstanbul-Etiler Polis Koleji’nde öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. İhlas Holding Ansiklopedi Hazırlama biriminde de görev alan Taşdemir; emekli olduktan sonra İhlas Vakfı Eğitim Müşavirliği ve idarecilik gibi çeşitli vazifeler üstlendi. 2013 yılından beri Mecidiyeköy Mustafa Kıbrıslı Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü’nde bulunan Taşdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.

Rıfat Fırat


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