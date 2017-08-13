Yaşar Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora fırsatı

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak “uzaktan eğitimle işletme yüksek lisans” ve “elektrik-elektronik mühendisliği doktora” programlarının yanı sıra öğrenciler; endüstri mühendisliğinden sanat ve tasarıma, uluslararası lojistik yönetiminden özel ve kamu hukuk alanlarına kadar lisansüstü programlarıyla farklı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı yakalayacak.

Lisansüstü eğitim almanın önemini vurgulayan Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü yetkilileri, yüksek lisans ve doktora eğitiminin, bireye hem iş dünyası hem de kişisel gelişim açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti. Teknolojiyi üreten gelişmiş ülkelerde, bu üretimin arkasında lisansüstü eğitim almış yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayan yetkililer, Yaşar Üniversitesi'nin; akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışıyla teorik ve pratik bilgilerin harmanlandığı bir eğitim ortamı sunarak bireylerin kişisel ve kariyer gelişmelerine katkılar sunduğunu dile getirdi.

"Bilim insanı yetiştirmek istiyoruz”

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin öneminin daha da fazla ortaya çıktığını belirten yetkililer, “Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu çağa uygun stratejiler geliştiriyor. Bilginin hiçbir zaman bu kadar değerli olmadığı bir çağdayız. Günümüz bilgi toplumunda, herkes, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireyler olmak zorunda. Biz de alanında uzmanlaşmış, yetkinliği artmış, topluma hizmet edecek insanlar yetiştirme hedefindeyiz. Yalnızca akademisyen değil, kamudaki araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına hizmet edecek, geleceğe şekil verecek bilim insanı yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Yeni programlar eklendi

Yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılmasının, ancak uzmanlık ve yaratıcılığın mühendislik deneyimini birleştirerek sağlanabileceği vizyonu ile kurulan “elektrik-elektronik doktora programı”nın bu yıl ilk kez öğrenci alacağını belirten yetkililer, alanında uluslararası standartlarda üstün yeterliklere sahip akademisyenler ile inovatif, girişimci AR-GE personeli yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Programda, yüzde 100 burs olanağı yanında, eğitim asistanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşun üyelerine de protokol indirim imkanları sunuluyor.

Uzaktan eğitim işletme yüksek lisansı

Kendisine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen, ancak yoğun iş temposu nedeniyle buna fırsat bulamayan insanlara mekandan bağımsız önemli bir fırsat doğuruyor. Bilgi teknolojilerinin yoğun ve yaygın olarak kullanıldığı günümüzün dijital çağında, mekandan bağımsız olarak, tamamıyla internet ortamında, öğrencilerin eş zamanlı soru sorabildiği, yorum yapabildiği bir şekilde yürütülen derslerle de uzman bilgisine erişimi kolaylaşıyor. Dönem sonunda kampüs içindeki sınavlara katılan ve programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanıyor. Yaşar Üniversitesi, e-MBA programı ile iş dünyasındaki gelişmeleri takip etmek ve kendisini alandaki yenilikler ışığında gerekli nitelik ve becerilerle donatmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarını profesyonelleştirmeyi amaçlıyor.

Lisansüstü programları

Öğrenciler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme, iletişim, kamu hukuku, özel hukuk, uluslararası lojistik yönetimi, uluslararası ilişkiler, turizm işletmeciliği, ekonomi, uluslararası ticaret ve finansman, İngiliz dili ve edebiyatı, sanat ve tasarım, grafik tasarımı ve psikoloji alanlarında yüksek lisans, işletme, iletişim, özel hukuk ve finans alanlarında ise doktora eğitimi alabilirken, sanat ve tasarım alanında doktora eğitimine denk olan “sanatta yeterlilik” programlarında eğitim alıyor. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, enerji yönetimi, endüstri mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık, işletme mühendisliği ve matematikte yüksek lisans, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarında burslu doktora eğitimi fırsatları bulunuyor.