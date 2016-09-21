EXPO 2016 Antalya’da devam eden yerli konserler serisinde sahneye, pop rock grubu Seksendört ve pop müziğin sevilen sesi Yaşar çıktı. Turkcell Büyük Amfi Tiyatro’da sunuculuğunu Ertem Şener’in yaptığı gecede ilk olarak sahnede Seksendört yer aldı.

HAYRANININ TELEFONUNU ALDI

Vokalist Tuna Velibaşoğlu, gitarist Arif Erdem Ocak, bas gitarist Okan Özen ve baterist Serter Karadeniz’den oluşan grup, konserlerine ‘Aklımı geri ver’ isimli şarkısıyla başladı. Konser sırasında hayranının uzattığı telefonunu kıramayarak alan vokalist Tuna Velibaşoğlu, daha sonra grup üyelerinin tek tek videolarını çekti.

‘Hayır olamaz’, ‘Kendime yalan söyledim’ ve ‘Dokunma’ gibi bir çok şarkıyı sevenleriyle birlikte söyleyen grup, EXPO 2016 Antalya ziyaretçilerine güzel bir gece yaşattı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Seksendört, “Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

YAĞMURLA BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI

Seksendört’ten sonra ise sahneye yağan yağmura aldırış etmeyen pop müziğin sevilen sesi Yaşar çıktı. ‘Deniz yoksulu’ şarkısıyla performansına başlayan Yaşar, “Galiba Antalya’nın yazının bitip, sonbaharın hatta hızla kışa giden günlerinin başladığı ilk gününde sahnede olmak gerçekten enteresan oldu. Konserin olup olmayacağına dair tartışmalar oldu aramızda” ifadesini kullandı.

YAĞMURA RAĞMEN ŞARKILARA DEVAM

Hava şartlarındaki zorluklara rağmen sahneye çıktığını belirten Yaşar, “Hatta biraz sonra tekrar yağmur yağabilir, fırtına çıkabilir. Bütün bunlara rağmen geldiniz ve biraz önce çok güzel müzik yapan, müziğe çok katkıları olan Seksendört’ten sonra bizleri beklediniz. Bizlerle birlikte şarkılar söylemek için hala aramızda olduğunuz için defalarca teşekkür ederim” diye konuştu.

“İMDAT! YİNE Mİ YAĞMUR”

‘Cezayir menekşesi’ isimli şarkısındaki “İmdat! Yine mi kar” sözlerini, “İmdat! Yine mi yağmur” olarak değiştirerek söyleyen Yaşar, “Biliyorum haklı olarak gidenler oluyor aranızdan. Üşüyenler ve ıslananlar var. O yüzden şarkıları küçülterek, mümkün olduğunca fazla şarkı söylemeye çalışacağım” dedi. Havanın, fırtına ve sağanak yağışa dönmesi sebebiyle şarkısını zorlukla bitirebilen Yaşar, “Olacak iş değil. Biraz bekleyelim içeride. 5-10 dakika durursa durur. Durmazsa hepinize geldiğiniz için defalarca teşekkür ediyorum. Bu geceyi de böyle hatırlayın. Yağmur sesli adamdan hoşça kalın” diye konuştu.