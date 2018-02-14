Yaşar ve Yonca Lodi Ankaralı hayranlarıyla buluşacak

Winner İncek'in birbiri ardına ağırladığı ünlü isimler, Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz yıl 20'nci sanat yılını hayranlarıyla kutlayan usta sanatçı Yaşar, 17 Şubat Cumartesi gecesi Winner İncek'te sahneyi sevilen şarkıcı Yonca Lodi ile paylaşacak. Son albümü Şehir Yalnızlığı'nın yanı sıra efsaneleşen parçaları ile hayranlarına özel bir repertuvar hazırlayan Yaşar, Ankaralı hayranlarına müzik ziyafeti verecek.

Kalplerde emanet aşklar yaşatan şarkıların sahibi Yonca Lodi, bu kez mikrofonu başkentli sevenleri için eline alacak. Yeni şarkısı ‘’Mühür’’ ile müzik listelerindeki yükselişiyle de başarısını kanıtlayan ünlü şarkıcı, hayranlarının gönlünü fethetmeyi başaran parçalarını seslendirecek.