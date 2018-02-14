Diğer
Kategoriler

Yaşar ve Yonca Lodi Ankaralı hayranlarıyla buluşacak

Başarılı sanatçı Yaşar ile Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Yonca Lodi, 17 Şubat'ta Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Yaşar ve Yonca Lodi Ankaralı hayranlarıyla buluşacak

14 Şubat 2018 12:15

Winner İncek'in birbiri ardına ağırladığı ünlü isimler, Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz yıl 20'nci sanat yılını hayranlarıyla kutlayan usta sanatçı Yaşar, 17 Şubat Cumartesi gecesi Winner İncek'te sahneyi sevilen şarkıcı Yonca Lodi ile paylaşacak. Son albümü Şehir Yalnızlığı'nın yanı sıra efsaneleşen parçaları ile hayranlarına özel bir repertuvar hazırlayan Yaşar, Ankaralı hayranlarına müzik ziyafeti verecek. 

Kalplerde emanet aşklar yaşatan şarkıların sahibi Yonca Lodi, bu kez mikrofonu başkentli sevenleri için eline alacak. Yeni şarkısı ‘’Mühür’’ ile müzik listelerindeki yükselişiyle de başarısını kanıtlayan ünlü şarkıcı, hayranlarının gönlünü fethetmeyi başaran parçalarını seslendirecek.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç