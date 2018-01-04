Yaşarken sağlık dağıttı, ölümüyle organlarıyla ümit oldu

23 yıllık 48 yaşındaki Doktor Faruk Kemal Sevilmiş, 10 yıl boyunca diyaliz bölümünde çalışarak organ yetmezliği çeken böbrek hastalarını iyileştirmek için mücadele ettikten sonra Gemlik ilçesinde aile hekimi olarak görevine devam etti. Geçtiğimiz Pazar günü beyin kanaması şikayetiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Sevilmiş, burada 4 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatı boyunca organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan doktorun vefatının ardından ailesi organlarını bağışlayarak organ nakli için bekleyen 3 hastaya ümit oldu. Beyin ölümü gerçekleşen Doktor Sevilmiş’in karaciğeri Bursa’da bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, bir böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğeri Sağlık Bakanlığı tarafından bulunacak uygun hastaya nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı yaptığı açıklamada, “4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, “Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursa’mızda ve Türkiye’de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayız” açıklamasında bulundu.

Vefat eden Doktor Sevilmiş’in diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, abisinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını ve organ bağışının öneminden bahsettiğini söyleyerek abisinin organlarını bağışladıklarını belirtti.

Yusuf Ali Arslan

