Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 'Yaşatmak İçin İdam Geri Gelsin' kampanyasında 70 bin imza toplandı

'Yaşatmak İçin İdam Geri Gelsin' kampanyasında 70 bin imza toplandı

Osmanlı Ocakları, yurt genelindeki teşkilatları aracılığıyla idam cezasının tekrar gelmesi için başlatılan imza kampanyasında 70 bin imza topladı.

Yaşatmak İçin İdam Geri Gelsin kampanyasında 70 bin imza toplandı

21 Ekim 2016 16:43

Osmanlı Ocakları Genel merkez Basın Sözcüsü Harun Yazıcı yazılı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Osmanlı Ocakları Uluslararası Başkanı Kadir Canpolat tarafından atılan ilk imzayla başlanan imza kampanyasında, yurt genelindeki teşkilat üyeleri ve tüm vatandaşların katılımlarıyla meydanlarda kurulan stantlar aracılığıyla tüm engellemelere rağmen 70 bin imzanın toplandığını açıkladı.

'Öldürmek için değil, yaşatmak için' imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Yazıcı, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanlar, teröristler ve bütün vatan hainleri için idamın uygulanması gerektiğini belirterek; vatanımıza kast etmiş bütün hainlerin idam cezasıyla cezalandırılması gerektiğini, bu konu da da Osmanlı Ocakları olarak, TBMM'den idam yasasının çıkması için kamuoyu oluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yazıcı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "İnsanları öldürmek için değil, yaşatmak amaçlı ve caydırıcılık esas olmak üzere idam cezası uygulanmalıdır. Bu yasa ile belki bir kaç kişi idam edilerek ölecektir ama yüzler, binler terör eylemlerimden dolayı ölmekten kurtulacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen ecdadımız gibi, insanımıza hizmet adına ve insanımızı kaliteli, huzurlu, güvenli ve refah dolu bir yaşam tarzının temini için caydırıcı bir şekilde idam cezası terör örgütlerinin tamamı için uygulanmalıdır. Yoksa, her geçen gün bir terör örgütü ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış olur. Teröre zemin oluşturacak unsurlar bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Bir an evvel elzem bir hale gelmiş idam cezası yaşatmak amaçlı uygulanmalıdır. Bizler de üzerimize düşen duyarlılığı icra ederek imza kampanyası başlattık. En yakın zamanda TBMM'ye sunacağız". 

Etiketler: Osmanlı Ocakları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!