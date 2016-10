Osmanlı Ocakları Genel merkez Basın Sözcüsü Harun Yazıcı yazılı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Osmanlı Ocakları Uluslararası Başkanı Kadir Canpolat tarafından atılan ilk imzayla başlanan imza kampanyasında, yurt genelindeki teşkilat üyeleri ve tüm vatandaşların katılımlarıyla meydanlarda kurulan stantlar aracılığıyla tüm engellemelere rağmen 70 bin imzanın toplandığını açıkladı.

'Öldürmek için değil, yaşatmak için' imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Yazıcı, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanlar, teröristler ve bütün vatan hainleri için idamın uygulanması gerektiğini belirterek; vatanımıza kast etmiş bütün hainlerin idam cezasıyla cezalandırılması gerektiğini, bu konu da da Osmanlı Ocakları olarak, TBMM'den idam yasasının çıkması için kamuoyu oluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yazıcı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "İnsanları öldürmek için değil, yaşatmak amaçlı ve caydırıcılık esas olmak üzere idam cezası uygulanmalıdır. Bu yasa ile belki bir kaç kişi idam edilerek ölecektir ama yüzler, binler terör eylemlerimden dolayı ölmekten kurtulacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen ecdadımız gibi, insanımıza hizmet adına ve insanımızı kaliteli, huzurlu, güvenli ve refah dolu bir yaşam tarzının temini için caydırıcı bir şekilde idam cezası terör örgütlerinin tamamı için uygulanmalıdır. Yoksa, her geçen gün bir terör örgütü ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış olur. Teröre zemin oluşturacak unsurlar bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Bir an evvel elzem bir hale gelmiş idam cezası yaşatmak amaçlı uygulanmalıdır. Bizler de üzerimize düşen duyarlılığı icra ederek imza kampanyası başlattık. En yakın zamanda TBMM'ye sunacağız".