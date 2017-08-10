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’Yaşayan İnsan Hazinesi’ hastaneye kaldırıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan ve 2008 yılında kültürel miras taşıyıcısı olduğu için UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilen üç telli cura ustası Hayri Dev, kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşayan İnsan Hazinesi hastaneye kaldırıldı

10 Ağustos 2017 18:24

Hayri Dev’i muayene eden hastanenin dahiliye servisi doktorları, ileri yaşına rağmen sağlık durumunun çok iyi seyrettiğini şu an rahatsızlığının yorgunluktan kaynaklı olduğunu, gereken müdahalenin yapıldığını söyledi. Endişelenecek bir durum olmadığını ifade eden görevliler, Dev’in yarın taburcu olacağını belirtti. Dev’e beslenmesine dikkat etmesi ve kendisini fazla yormaması konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

KENDİNE HAS ÜSLUBU İLE TEŞEKKÜR ETTİ

85 yaşında olmasına rağmen önemli bir rahatsızlığı bulunmayan Dev, "Müzik ruhun gıdasıdır. Ben de sağlığımı müziğe ve Çameli’nin temiz dağ havasına borçluyum" dedi. Hayri Dev, kendisine gösterilen yoğun ilgi için doktorlara ve hastane personeline kendine has üslubuyla son bestelediği türküyü söyleyerek teşekkür etti.

(Halit Özdemir /İHA)

Etiketler: cura, Hayri Dev


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