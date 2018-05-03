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iha.com.tr »
Spor »
Yasemin Adar, altın madalya kazandı
03 Mayıs 2018 20:36
Yasemin Adar, altın madalya kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina'yı 8-2 yenerek altın madalya kazandı.
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03 Mayıs 2018 20:36
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