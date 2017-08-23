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Yasemin Adar'dan tarihi zafer

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

Yasemin Adardan tarihi zafer

23 Ağustos 2017 22:34

Daha önce Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Yasemin Adar, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda da bir ilke imza attı. 75 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile karşılaştı. Final müsabakasında başa baş bir mücadele yaşanırken, Adar, son saniyelerde rakibi karşısında 5-4 öne geçerek Dünya Şampiyonu oldu.

Yasemin Adar, bu başarısıyla Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırarak tarihe geçti.

Hafize Şahin, bronz madalya maçından çekildi

63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin bronz madalya mücadelesinde Rus Valeria Lazinskaia ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle devam ederken, sakatlık yaşanan Şahin, acı içinde yerde kalırken, mücadeleye devam edemedi. Hastaneye kaldıran milli oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

Etiketler: yasemin adar


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