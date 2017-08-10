Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 5000 metrede yarışan Avrupa Şampiyonu Yasemin Can, finale kalamadı. Seçmenin ilk serisinde koşan Yasemin, 3000 metreyi ön grupta geçmesine karşın finişte sekizinci sırada kaldı. Yarışı 15:08.20 ile bitiren Yasemin, ikinci serinin de tamamlanmasıyla toplu listede 15’li final listesinin bir sıra gerisinde kaldı.

Can’ın hemen önünde final vizesi alan isim Bahreyn’den Kalkidan Gezahegne olurken, Yasemin bir saniyelik farkla “en hızlı kaybedenler” kontenjanının dışına çıktı.

20 yaşındaki Yasemin Can, şampiyonanın üçüncü gününde 10,000 metre finalinde yarışmış ve 11. sırayı almıştı.