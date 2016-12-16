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Yasemin Keskin’den 3 bronz madalya

Milli halterci Yasemin Keskin, 63 kilo grubunda 3 bronz madalya kazandı.

Yasemin Keskinden 3 bronz madalya

16 Aralık 2016 00:02

4. Katar Uluslararası Halter Şampiyonası 14-17 Aralık 2016 tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde başladı.
Şampiyonaya 22 ülkeden 105 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk günü kadınlar 63 kilo grubunda yarışan Yasemin Keskin koparmada 78 kilo ile üçüncü, silkmede 100 kilo ile üçüncü ve toplamda da 178 kilo ile üçüncü olarak üç bronz madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Yasemin Keskin'in başarısı sonrası yaptığı açıklamada, “Madalyaya uzanan genç sporcumuzu ve antrenörlerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Milli halterci, Yasemin Keskin


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