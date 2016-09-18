Çöp konteynerlerini gezerek kendi imkanlarıyla yaptığı el arabasına atık kağıt ve plastik toplayan yaşlı adam görenleri hayrete düşürdü. Kendisi ayakta güçlükle duran Ahmet Keste (68) ilerleyen yaşına rağmen hayatta kalabilmek için kağıt toplamak zorunda. Keste, "Çalışmayalım da dilenelim mi" diyor. Kilolarca ağırlıktaki atık kağıt ve plastikleri ilerleyen yaşına rağmen kilometrelerce gezip toplayan Keste, çalışmaktan şikayetçi olmadığını, ekmek parasını alın teriyle kazandığını söyledi. Keste, güçlükle iteklediği el arabasıyla başka bir çöpe ulaşmak için vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerledi.

