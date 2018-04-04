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Yaşı kadar suç kaydı çıktı, yüzlerce kamera didik didik edilerek yakalandı

Antalya, Isparta ve Uşak'ta gündüz vakti kapı göbeklerini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. 18 yaşındaki şüphelilerden birinin 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yaşı kadar suç kaydı çıktı, yüzlerce kamera didik didik edilerek yakalandı

04 Nisan 2018 15:27

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi, Manavgat ilçesi, Isparta ve Uşak'ta evlerin kapılarının kilit göbeğinin kırılarak hırsızlık yapıldığını belirledi. Olayların işleniş zamanı ve şeklinin benzer olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamerayı didik didik inceleyen ekipler 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Tespit üzerine 18 yaşında 18 suç kaydı bulunan Ö.Y. ve 19 yaşındaki V.C. takibe alındı. İki şahıs dün Konyaaltı ilçesi Ögretmenevleri Mahallesi'nde bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kapı kilidi göbeği kırmada kullanılan tornavida ve bir tamirat anahtarı bulundu. Ö.Y. ve V.C.’nin kent merkezinde 13, Manavgat ilçesinde 3, Isparta’dan 3, Uşak’ta 1 olmak üzere toplam 20 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
İki arkadaşın hırsızlık yapmak üzere Antalya'ya geldiği ve 40 günde girdikleri evlerden yaklaşık 70 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları belirtildi.

Öte yandan şahısların elleri kollarını sallaya sallaya binalara girdikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra yine aynı rahatlıkla binadan ayrılmaları güvenlik kameralarına yansıdı.  

İsa Akar - Sabri Çağlar

 

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