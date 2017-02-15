Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve müdafi avukatları ile şikayetçiler katıldı. Geçen celse esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın tahliyesini ve firari olan 3 sanığın dosyasının ayrılarak yargılamanın devam etmesini talep etmişti. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savcının mütalaasını açıklaması halinde kararın çıkabileceğini söylemişti. Mahkeme heyetinin bugünkü celsede kararını açıklaması bekleniyor.

Abdullah Sarıca