Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yasin Börü davasında kararın bugün çıkması bekleniyor

Yasin Börü davasında kararın bugün çıkması bekleniyor

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökoz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Yasin Börü davasında kararın bugün çıkması bekleniyor

15 Şubat 2017 10:42

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve müdafi avukatları ile şikayetçiler katıldı. Geçen celse esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın tahliyesini ve firari olan 3 sanığın dosyasının ayrılarak yargılamanın devam etmesini talep etmişti. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savcının mütalaasını açıklaması halinde kararın çıkabileceğini söylemişti. Mahkeme heyetinin bugünkü celsede kararını açıklaması bekleniyor.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: dava, mahkeme, yasin börü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!