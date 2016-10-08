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Yasin Börü ve arkadaşları için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014 tarihinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları için mevlit okutuldu.


08 Ekim 2016 17:47

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014 tarihinde Kobani olaylarını bahane ederek sokağa çıkan bir grup, kurban eti dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ile Riyat Güneş’i vahşice katletmişti. Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesinin yıl dönümünde tarihi Ulu Camii’de mevlit okutuldu. Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen mevlit etkinliğinin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu. Programın ardından konuşan Hüda-Par Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Dursun, “Diyarbakır Hür-Gençlik olarak tarihi Ulu Camii’de şehit Yasin Börü ve arkadaşları adına, öldürülmelerinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif okuttuk. Biz onları daima hatırlayacağız, onlar bize bir dava bıraktılar. Biz de onları daima anlatacağız, etkinliklerimizle anacağız ve söyleyeceğiz” dedi.

Etiketler: yasin börü


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