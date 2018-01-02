Yasin Börü’nün annesi: 'Suçu ve ihmali olan herkes yargılansın'

Diyarbakır’da 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında, kurban eti dağıtmaya çıktığı arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gokgöz ile birlikte öldürülen Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü, olayın faillerinden E.F. adlı şahsın bugün yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan anne Börü, şahsın olayın faillerinden biriyse ceza almasını istediğini belirterek, “Ama suçsuzsa cezalandırılmasını istemem. Çünkü Rabbim hesap sorar. Ama o gün o zulme katılmışsa, Yasin’e bir tekme dahi vurmuşsa diğerlerinin aldığı cezayı almasını isterim. Çünkü o gün onlar vahşet yapmak için dışarı çıkmıştılar. Eğer suçluysa ben memnunum” dedi.

“GERÇEK SUÇLULAR YARGILANMADI”

Ancak içinin çok rahatlatmadığına da dikkat çeken anne Börü, “Çünkü dışarıda çok katil var. Başta HDP’li Selahattin Demirtaş olmak üzere gerçek suçlular halen yargılanmadı. Demirtaş, bu dosyaya eklenmedi ve mahkemeye getirilmedi. Ben isterim ki buna sebep olan, insanları sokağa döken kim varsa yargılansın. O zulme kim katılmışsa hepsinin yakalanıp, yargılanmasını istiyorum. Kimin ihmali de varsa hepsinin yargılanmasını istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Hepsinin ceza almasını istiyorum. Çünkü ihmal sonucunda çocuklarımız katledildi ve bu bize acı veriyor. Bir insanın yanındaki köpeği bile katledilse, insan istiyor ki faili bulunsun ve cezalandırılsın. Ki bu evlattır ve ben bir anneyim. Katiller ve ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Ejder Ediz Işık