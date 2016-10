Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Adanaspor ile oynanacak maç öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Genç futbolcu, “Önümüzde Adanaspor maçı var. Son hafta Trabzonspor’a karşı tabi ki iyi bir sonuç alamadık ama bu karşılaşmada 3 puan almak istiyoruz. İyi hazırlandık ve inşallah 3 puanı alacağız” açıklamalarında bulundu.

“Sol kanatta daha iyiyim”

Kendisini sol kanatta daha iyi hissettiğiyle alakalı gelen bir soru üzerine Yasin, “Hocayla konuştuk, bunu kendisi de biliyor. Ancak takım için sağ tarafta daha uygun görüyor. Solda Bruma var. Sağda istediğim oyunu yüzde yüz oynayamasam da elimden geleni yapıyorum. Geçen sene solda oynadım, bu sene sağda. Solda oynadığımda dediğim gibi birebirlerde daha iyi oynuyorum. Sonuçta hoca karar veriyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım” diye konuştu.

Kadro seçimi

“Kadroda 25 iyi oyuncu var” diyen Yasin Öztekin, “Benim pozisyonumda Sinan, Podolski, Bruma olsun o bölgede oynayan oyuncular. İlk başta ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Şans geldiğinde iyi değerlendiriyorum. Son 6-7 maçta oynadım. Trabzon maçında oynamadım. İyi oyuncularımız var ve hoca istediği oyuncuyu oynatabilir. Oynamadığım zaman üzülüyorum ama görev geldiğinde ise en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Performansında yaşanan iniş-çıkışlar

Bir muhabirin, “Performansında yaşanan iniş-çıkışların sebebi ne?” şeklinde yönelttiği soruya Yasin, “Sonuçta hepimiz insanız. O yüzden ben her çıktığım maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ancak bazen olmuyor. Sıkıntılı döneminiz olabiliyor. Maçı kendi başıma çeviririm ama insanın bazen istediği her şey olmuyor” yanıtını verdi.

“Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur”

Bu lige çok iyi başladıklarını aktaran yetenekli futbolcu, “Kupayla başladık. Son 8 haftada daha da fazla puan alabilirdik. Beşiktaş maçını öne geçmemize rağmen hata yaptık ve 2-2 bitirdik. Kayseri maçı da öyle, aslında bütün maçları kazanabilirdik. Son maçta da hata yapıp kaybettik. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda bizden kimse kupayı alamaz. Onlara da başarılar diliyorum. Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur” dedi.

“Başkanı seviyoruz”

“Bu futbol tabi ki son 11-12 maçtır yenilmiyorduk” diyen Yasin Öztekin, “Trabzonspor’a karşı yenildik. İyi de oynadık ama gol olmayınca olmuyor. Moraller bozuluyor ama kendimize güveniyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bazen arada sırada böyle şeyle oluyor. Başkanın ziyareti her zaman iyi oluyor. Kendisinin bize destek çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki maçı alacağımızı düşünüyorum. Taraftarın durumu ise bizimle alakalı. Biz iyi oldukça onlar stadı dolduracaktır. Geçen sene çok fazla seyirci yoktu. Bu sene de biz iyi oldukça onlar daha da gelecek. Her şey bizle kaynaklı. Başkan ziyaret etti ama konuşma yapmadı. Geleneksel bir ziyareti var. Onunla maçlardan önce özel ilişkimiz var. Güzel bir yemek oldu. Başarı diledi. Biz de başkanı seviyoruz. Her zaman buyursun gelsin” diye konuştu.

“Şampiyon olmak için…”

Öne geçtiklerinde rehavete kapılıp kapılmadıkları ile alakalı yöneltilen soruya Yasin Öztekin, şöyle cevap verdi: “Bazı maçlarda özellikle Beşiktaş maçında 2-0 öne geçtikten sonra bir rahatlama oluyor. Fizik durumumuz iyi. Geçen seneden daha iyi durumumuz. Biraz takım olarak geri çekildiğimizde sıkıntı oluyor. Biz oyunumuzu 90 dakikaya yayarsak önümüzde takım duramaz. Şampiyon olmak için 90 dakika konsantrasyon lazım.”

Sneijder sorusu

Sneijder’in kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Yasin, “İlk sezon tabi ki solda oynuyordu Wesley, bana çok yakın oynuyordu. Ben de kendimi iyi hissediyordum. Bütün topları bana oynuyordu. O da kendini iyi hissediyordu. Bu sene de hocanın kararı. O solda oynuyor yine ben daha sağdayım. Dediğim gibi Sneijder bizim için çok iyi bir futbolcu. O 20 maçta gol atamadıysa asistleri var. 20 maçta atamadıysa bundan sonraki 20 maçta atar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu