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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, geçen sezon ligde ilk 12 maçın 10’unda ilk 11'de forma giyip, 6 gol kaydederken, bu sezon ise geride kalan 11 hafta sadece 4 kez sonradan oyuna dahil oldu.

Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı

11 Kasım 2017 23:29

Galatasaray’ın milli futbolcusu Yasin Öztekin, bu sezon gösterdiği performansla Teknik Direktör Igor Tudor’un gözüne giremedi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 12. haftaya girilirken sadece 4 maçta süre aldı. Öztekin, Osmanlıspor, Sivasspor, Bursaspor ve Trabzonspor müsabakalarında oyuna sonradan girdi ve toplam 68 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda geçtiğimiz sezondaki performansının bir hayli uzağında yer aldı.

Geçen sezon 12 maçta 6 gol attı

Yasin, 2016-2017 sezonunda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki takımda ilk 11’in değişilmez futbolcularından biriydi. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonda ligde ilk 12 haftada sergilediği futbolla göz dolduruyordu. Yasin Öztekin, geçen sezon 12 haftada 10 kez sahaya ilk 11 çıktı. Gol yollarında da etkinliğini ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Yasin, Gaziantepspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta da hat-trick yapmıştı.

Yasin Öztekin, bu sezon son olarak Östersunds FK ile UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme müsabakalarında ilk 11’de oynadı.

Oğuzhan Ort
 

 

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