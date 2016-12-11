Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde Gazianepspor’u konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 12. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Podolski’nin ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma’nın vuruşunda defansın da müdahalesinde top Yasin’in önünde kaldı. Yasin'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Yasin, köşe bayrağının yanına giderek önce selam verdi. Daha sonra köşe bayrağının olduğu kısımda görevli bir polis memurunun yanına giden Yasin, polis memuruna sarılarak golün sevincini yaşadı.

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu