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Yasin Öztekin, gol sevincini polislerle yaşadı

Ligin 14. haftasında evinde Gaziantespor’u ağırlayan Galatasaray’da, maçın 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, golün sevincini polislerle yaşadı.

Yasin Öztekin, gol sevincini polislerle yaşadı

11 Aralık 2016 19:39

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde Gazianepspor’u konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 12. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Podolski’nin ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma’nın vuruşunda defansın da müdahalesinde top Yasin’in önünde kaldı. Yasin'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Yasin, köşe bayrağının yanına giderek önce selam verdi. Daha sonra köşe bayrağının olduğu kısımda görevli bir polis memurunun yanına giden Yasin, polis memuruna sarılarak golün sevincini yaşadı. 

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: gol sevinci, Yasin Öztekin


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