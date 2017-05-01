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Yasin Öztekin: “Hocanın getirdiği sistemi fazla beceremedik”

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, hocanın getirdiği sistemi fazla beceremediklerini ifade ederek, “Son 2 haftadır her zaman oynadığımız sistemi oynuyoruz. Takım bence buna daha iyi alıştığı için kendimizi daha iyi hissediyoruz. O yüzden 2 maçta sahaya yansıdı. Bu sistemde herkes mutlu ve bunu sahaya yansıtıyoruz” dedi.

Yasin Öztekin: “Hocanın getirdiği sistemi fazla beceremedik”
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01 Mayıs 2017 23:18
Yasin Öztekin: “Hocanın getirdiği sistemi fazla beceremedik” - Tıkla İzle

Galatasaray’ın 5-0’lık Bursaspor galibiyetinin ardından yetenekli futbolcu Yasin Öztekin açıklamalarda bulundu.

Sistemle alakalı konuşan Öztekin, “Öncelikle her hocanın sistemi vardı. Biz buna alışmaya çalıştık ama çok fazla beceremedik. Son 2 haftadır her zaman oynadığımız sistemi oynuyoruz. Takım bence buna daha iyi alıştığı için kendimizi daha iyi hissediyoruz. O yüzden 2 maçta sahaya yansıdı. Geçen haftada iyi oynamıştık ama golleri atamadık. Bu hafta 5 gol attık. Böyle disiplinli oynadığımız sürece her takımı yenebiliriz. Bu sistemde herkes mutlu ve bunu sahaya yansıtıyoruz” diye konuştu.

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“Üzerimden yük gitti”

Attığı golle ilgili sorulan soruya cevap veren yetenekli futbolcu, “9 haftadır sanırım gol atamadım. Bugün çok gol attıktan sonra bende atmak istedim. Son dakikada gol attığım için baya bir yük gitti. Mutluyum” şeklinde cevapladı.

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“Hocanın getirdiği sistem basit”

Sistemle alakalı sorulan soruya Yasin, şu cevabı verdi:
“Hocanın getirdiği sistem basit. Ama biz oyuncular olarak istediğini yapamadık. Bu da 2 haftada olmuyor. Buna 6 ay 1 sene oynamak lazım. Her hocanın bir sistemi vardır. Bunu sahaya yansıtamadık. Son 2 haftadır iyi oynuyoruz ve önümüzdeki son 5 maçta da bunu sürdürmek istiyoruz.” 

Ahmet Faruk Çabuk 


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