Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adanaspor’u tek golle yenmeyi başardı. Maçın 60. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Sinan Gümüş’e bırakan Yasin Öztekin, Teknik Direktör Riekerink’e tepki göstermiş ve kulübeyi yumruklamıştı. Teknik Direktör Riekerink ile görüştüğü öğrenilen Yasin Öztekin’in, özür dilemesi yeterli olmadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi. Ayrıca Yasin’e para cezası verilip verilmeyeceği ise daha sonra kararlaştırılacak.