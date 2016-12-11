Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yasin Öztekin: Onlar olmadan biz de yokuz

Yasin Öztekin: Onlar olmadan biz de yokuz

Galatasaraylı Yasin Öztekin, "Gol attığımda polislerle paylaştım. 3 gol attım. O anda onlara koşmak istedim. Selçuk ağabey polisi sahaya çıkarınca duygulandım. Sadece onlara koşmak istedim. Onlar olmadan biz de yokuz” dedi.

Yasin Öztekin: Onlar olmadan biz de yokuz

11 Aralık 2016 23:15

Galatasaray, TT Arena’da karşılaştığı Gaziantepspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında 3 gol atan sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yasin Öztekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gol attıktan sonra polislerle yaşadığı sevin hatırlatılması üzerine Öztekin, şöyle konuştu:

“Dünkü olaydan sonra gol atmak istiyordum. Gol attığımda polislerle paylaştım. 3 gol attım. O anda onlara koşmak istedim. Selçuk ağabey polisi sahaya çıkarınca duygulandım. Sadece onlara koşmak istedim. Onlar olmadan biz de yokuz. Hepimiz kardeşiz. Golden sonra gittim yanına sarıldım. Şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra olmaz. Olsa da biz güçlü bir ülkeyiz.”

“KÖTÜYDÜK AMA 3 PUANI ALMAYI BİLDİK”

Daha önce de kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini söylediğini belirten Öztekin, “Bugün istediğimiz gibi oynamadık. İlk yarı daha kötüydük. Sonuçta 3 puan aldık. İlk sene geldiğimde bütün maçları iyi oynamadık ama kazanıyorduk, şampiyon olduk. Bunları antrenmanda konuşmamız lazım. Önümüzde Osmanlıspor maçı var. İyi hazırlanmamız lazım” şeklinde konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMIYORUZ”

Kötü oynasalar bile rakip takımların TT Arena’dan çekindiğini belirten başarılı futbolcu, “Taraftarımızdan dolayı TT Arena’da 1-0 önde çıkıyoruz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Pozisyon üretemiyoruz. Pozisyon veriyoruz. Bunları çalışmamız lazım. Her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok. Sonuçta şampiyon olmak istiyoruz. Bunların üzerinde çalışmamız lazım” diye konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç