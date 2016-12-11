Galatasaray, TT Arena’da karşılaştığı Gaziantepspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında 3 gol atan sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yasin Öztekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gol attıktan sonra polislerle yaşadığı sevin hatırlatılması üzerine Öztekin, şöyle konuştu:

“Dünkü olaydan sonra gol atmak istiyordum. Gol attığımda polislerle paylaştım. 3 gol attım. O anda onlara koşmak istedim. Selçuk ağabey polisi sahaya çıkarınca duygulandım. Sadece onlara koşmak istedim. Onlar olmadan biz de yokuz. Hepimiz kardeşiz. Golden sonra gittim yanına sarıldım. Şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra olmaz. Olsa da biz güçlü bir ülkeyiz.”

“KÖTÜYDÜK AMA 3 PUANI ALMAYI BİLDİK”

Daha önce de kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini söylediğini belirten Öztekin, “Bugün istediğimiz gibi oynamadık. İlk yarı daha kötüydük. Sonuçta 3 puan aldık. İlk sene geldiğimde bütün maçları iyi oynamadık ama kazanıyorduk, şampiyon olduk. Bunları antrenmanda konuşmamız lazım. Önümüzde Osmanlıspor maçı var. İyi hazırlanmamız lazım” şeklinde konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMIYORUZ”

Kötü oynasalar bile rakip takımların TT Arena’dan çekindiğini belirten başarılı futbolcu, “Taraftarımızdan dolayı TT Arena’da 1-0 önde çıkıyoruz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Pozisyon üretemiyoruz. Pozisyon veriyoruz. Bunları çalışmamız lazım. Her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok. Sonuçta şampiyon olmak istiyoruz. Bunların üzerinde çalışmamız lazım” diye konuştu.