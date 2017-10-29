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Yaşını ele vermeyen kadınların sırrı

Estetiğin sunduğu imkanlarla günümüzde artık bir insanı adeta baştan aşağı yenilemenin mümkün olabildiğini ifade eden uzmanlar, fraksiyonel radyofrekans teknolojisinin cildin yaşlanma etkilerini geriye çevirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Yaşını ele vermeyen kadınların sırrı

29 Ekim 2017 09:42

Cerrahi dışı olan medikal estetik uygulama alternatiflerinin kişiler tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Günümüz kadınlarında; ameliyatsız, komplikasyonsuz, yan etkisiz ve sosyal hayattan uzak kalmadan, risksiz gençleşme isteği baskındır. Tıptaki teknolojik gelişmeler ise iş ve sosyal yaşamda kadınların bakımlı olmasına destek sağlamaktadır. Fraksiyonel radyofrekans teknolojisi ise cildin yaşlanma etkilerini geriye çevirmeye yardımcı olmaktadır. Cildin yeniden inşasını sağlamak için yüz gençleştirme tedavisi olarak altın iğne fraksiyonel radyofrekans tedavisini öneriyoruz. Bu tedavi cilt yenileme, ciltteki elastikiyet kaybını giderme, boyun toparlama, ince kırışıklıkları giderme, akne tedavisi ve daha aklınıza gelebilecek pek çok cilt sorununu gidermede çok kısa sürede etkili sonuçlar verebilen bir sistemdir” dedi.

Fraksiyonel altın mikro iğneler ile ciltte kontrollü hasar oluşturarak kolajen liflerinin uyarıldığını ve bu sayede tamamen doğal bir yenilenme, toparlanma ve sıkılaşma etkisi gözlendiğini belirten Ufuk Aydın, “Altın iğne tedavisiyle cilt problemlerinde optimal sonuçlar elde edilerek ameliyatsız yüz gençleştirme yapılabiliyor. İyileşme hızlıdır, bu sebeple iş ve sosyal hayat etkilenmez. Bu işlemler halk arasında öğle molası estetiği olarak da anılıyor. Diğer bir taraftan; kişiler için cerrahiye göre daha az korkutucudur ve daha ekonomiktir. Birkaç dermo-kozmetik krem bedeline, çok daha etkin ve sonuçları net gözlemlenebilen bir işlemdir” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir
 

 

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