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Yaşıtları oyuncaklarla oynarken o tekne kullanıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Allahverdi ailesinin en küçük ferdi olan 8 yaşındaki Medine, yaşıtları gibi oyuncaklarla oynamak yerine Van Gölü'nde tekne kullanıyor.

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken o tekne kullanıyor

19 Ekim 2016 09:52
Yaşıtları oyuncaklarla oynarken o tekne kullanıyor - Tıkla İzle

Ümit Allahverdi, balık sezonunda Bitlis’te, diğer aylarda ise gurbette çalıştıklarını ifade ederek, "Tatvan Sarıkum köyünde oturuyorum ve babamın mesleğini yapıyorum. Babamlara da dedemlerden kalan bir meslektir. Tatvan-Ahlat arasında çalışıyorum. En küçük kardeşim Medine ile birlikte balığa çıkıyoruz. Bazen babam gelmiyor, benle kardeşim geliyoruz. Bizler ağları çekip balığı ayıklarken, tekneyi kardeşim Medine kullanıyor. Bazen de bize ağlarda yardımcı oluyor" dedi.

Sabahın erken saatlerinde teknelerine binen köylüler, uzun uğraşlar sonucu avladıkları balıkları köyün sahilinde bekleyen balıkçılara toptan olarak satarak geçimlerini sağlıyorlar. 4 teknenin bulunduğu köyde yaklaşık 20 kişi balıkçılık yaparak ailelerine destek oluyor. Av mevsimi zamanlarında inci kefali balığını avlandıklarını ve günlük olarak 500 ile 600 kilo arasında balık tuttuklarını belirten Maşallah Allahverdi, yaklaşık 40 yıldır babadan kalan balıkçılık mesleğini icra ettiklerini söyledi. Maşallah Allahverdi, "40 senedir Van Gölü'nde balık çıkarıyoruz. Balık avlama sezonu ise bu aylardan başlıyor mart ayına kadar devam ediyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda balık az çıkıyor, bu nedenle havanın soğuk olmasını tercih ediyoruz. Çünkü balık daha fazla çıkıyor. Havaların soğuk olduğu zamanlarda 500 ile 600 kiloya kadar balık tutabiliyoruz. Bu balıkları da önceden anlaştığımız toptancılarımıza kilosunu 50 ile 60 kuruşa satıyoruz" diye konuştu.
Bir gün önceden 500 ile bin metre uzunluğundaki ağları göle attıklarını söyleyen Ümit Allahverdi, "Elimizde bulunan 500 ile bin metre uzunluğundaki ağları bir gün önceden göle atıyoruz. Ertesi gün kalkıp ağlarımızı çekmeye gidiyoruz. Bu işin en zevkli kısmı ise öğle zamanında teknede bulunan mangalda tuttuğumuz balıkları pişirerek yemek oluyor" ifadelerini kullandı.

Vahit Olcay

Etiketler: Ümit Allahverdi


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