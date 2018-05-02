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Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtuldu !

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıların hedefi olan 58 yaşındaki Ali Balık, polis ekiplerinin yardımıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtuldu !

02 Mayıs 2018 18:58

Kahramanmaraş’ta kendisini jandarma başçavuş olarak tanıtan bir kişi, işçi emeklisi Ali Balık’ı arayarak, bankaya yaklaşık 15 bin lira para yatırması gerektiğini söyledi. Yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ali Balık, durumu polise bildirdiğini, dolandırıcıların hesap numarası üzerinden tespit etmek için çalışma başlatıldığını söyledi. Karşılaştığı durumun dolandırıcılık vakası olduğunu anlayan Ali Balık, dolandırıcıların hesap numarasını öğrenmek için ATM’den tuş seslerini dolandırıcılara dinlettiğini söyledi.

“Polislerin yardımıyla dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtuldum” diyen Ali Balık, “İlk beni aradıklarında arayan kişi beni başçavuş olarak tanıttı. Ben de kendisine, ‘benim yaşadığım yere jandarma değil, polisin bakması gerek. Eğer benim bir suçum varsa polisin gelmesi gerek’ dedim. Sonra beni bankaya yönlendirdiler, daha sonra başka bir bankaya yönlendirdiler. Ben o sırada bankanın güvenliğine söyledim ve muhtemelen onlar da polisi aramışlar. Polis arkadaşlar geldi ve onlarla birlikte hareket ettik. Çünkü benim iyice kafam karışmıştı. Telefonu ATM’nin önüne tutup hesap işlemi yapıyormuş gibi yapıp adamların hesap numarası istemeye çalıştık. ‘Yeter artık beni dolandırdığın, şu hesap numaranı ver de parayı yatırayım’ dedim ve bana bağırmaya başladı. Ben de ona bağırdım ve iletişimimiz kesildi. Polis ekiplerine teşekkür ederim. Vatandaşların da bu durumlarda uyanık olup hemen telefonu kapatıp en yakın polis merkezine müracaat etmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

İlk olarak kendisinin arandığını söyleyen Ali Balık’ın eşi Mukaddes Balık ise, “Beni aradıklarında hastanedeydim, kayıtlı olmayan bir numaraydı. Açtım, eşinin elinde avucunda hiçbir şeyinin kalmadığını söylediler. Ben de bunlara bağırdım sonra polisi aradım ve polis olaya müdahale etti. Emniyet güçlerimize teşekkür ederim” dedi.  

Muhammet Özer - Halil Koyun

 

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