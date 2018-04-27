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Yaşlı adam eşini hastanelik etti

Aksaray’da 68 yaşındaki yaşlı adam tartışma yaşadığı eşini darp etti.

Yaşlı adam eşini hastanelik etti

27 Nisan 2018 23:54

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Akbel Konutlarında yaşandı. İddiaya göre, eşi İlyas E. (68) ile bilinmeyen bir nedenden tartışan Şekibe E. (65), tartıştığı eşi tarafından darp edildi. Darp edilen kadın fenalaşınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaşlı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis İlyas E.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı kadın ambulanstan inerken gazetecilerin, “Eşiniz neden dövdü” sorusuna, “Hiçbir şey yok oğlum” diyerek cevap verdi.  

Yasin Can

Etiketler: aksaray, yaşlı adam

 

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