Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl Siteler Mahallesi, Girne Caddesi Akbaba Sokak'taki evinde yalnız oturduğu öğrenilen 82 yaşındaki Halil Uzun’un evinde saat 15.30 sularında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

Sarıgöl Belediye İtfaiye ekiplerine bağlı üç itfaiyenin yoğun çalışmaları sonunda kontrol altına alınan yangında evde bulunan Halil Uzun hayatını kaybetti. Olay yerinde 112 ambulansı da hazır bekletildi.

Olay yerine gelen Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, Halil Uzun’un cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vehbi Sarıhan

