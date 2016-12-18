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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gaziantep'te 79 yaşındaki Ökkeş Tekerlek ,oğlu tarafından evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

18 Aralık 2016 11:19

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi, Tepebaşı Mahallesi, Hapishane Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri 79 yaşındaki Ökkeş Tekerlek’ten haber alamayınca kontrol amaçlı evine gitti. Yaşlı adamın kapısını açmadığını gören mahalle sakinleri telefonla yaşlı adamın oğlu Nejdet Tekerlek’e ulaştı. Bir süre sonra duvardan atlayarak eve giren yaşlı adamın oğlu, babasını yatakta hareketsiz olarak gördü.
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ökkeş Tekerlek’in (79) öldüğünü tespit etti. Olay sonrası yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, oğlu Nejdet Tekerlek ise ifadesi için polislerce gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Bulut
GAZİANTEP


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