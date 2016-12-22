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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölmüş olarak bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

22 Aralık 2016 13:26

Olay, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldenin Cumhuriyet Mahallesi’nde iki katlı evin ikinci katında tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Ercan Altınok’tan iki gündür haber alamayan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler Göktepe Belediyesi’nden çağrılan itfaiyenin uzattığı merdivenle ikinci katta bulunan eve balkondan girdi. Eve giren ekipler yaşlı adamı yatak odasındaki karyolanın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, ölü bulunma, yaşlı adam


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