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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

18 Ocak 2017 13:03

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi Mumcular Sokakta bulunan tek gözlü bir evde 10 yıldır kirada oturan Mustafa Avdatek’in kapısının 2 gündür açık olduğunu fark eden komşuları, içeri girdiğinde 80 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler Avdatek'in öldüğünü tespit etti.

Seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Avdatek'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaner Akaner
 


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