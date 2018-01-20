Yaşlı adam evinde ölü bulundu!



Olay akşam saat 22.00 sıralarında, 4 Eylül mahallesi Toki Konutları B3 Blok numara 16’da meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, uzun bir süredir 62 yaşındaki Emin Yoklıyan’dan haber alamayan yaşlı adamın yakınları Komşularına haber vererek yaşlı adamın evinin kontrol edilmesini istedi. Komşularının Zili çalmalarına rağmen içeriden ses gelmeyince şüphelenerek haber verdiği 155 Polis İmdat ekiplerinin olay yerine gelmesi ve çilingirle kapıyı açarak içeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz buldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Emin Yoklıyan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.