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Yaşlı adam evinde ölü bulundu| Adıyaman haberleri

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu| Adıyaman haberleri

25 Aralık 2017 14:20

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı’dan (90) bir süre haber alamayan yakınları kapıyı açarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Abacı’yı gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Abacı’nın cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kürşat Aktaş

 

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