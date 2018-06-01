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Yaşlı adam evinde ölü bulundu |Karabük haberleri

Yenice’de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu |Karabük haberleri

01 Haziran 2018 09:42

Edinilen bilgiye göre, Kalaycılar Mahallesi Ergenekon sokakta müstakil bir evde yalnız başına ikamet eden 75 yaşındaki Rasim Mısırlı’nın akciğerlerden rahatsız olduğunu, dün akşam üzeri zor nefes aldığını durumunun iyi olmadığını söyleyen komşuları şahsı kontrol etmek için uzun süre gece evinin zilini çalarak kapısını tıklattı ve cevap alamadı. Cevap alamayan komşuları durumu Yenice Emniyet amirliğine bildirdi. Emniyet ekipleri eve odanın birinin açık olan açık camından girerek 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rasim Mısırlı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mısırlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Rasim Mısırlı’nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mısırlı’nın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Dilek Kocabaş
 

 

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