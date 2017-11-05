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Yaşlı adam evlilik tuzağına düşmedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hiç evlenmemiş olan yaşlı adam, kendisini evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan kişilerin tuzağına düşmedi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.

Yaşlı adam evlilik tuzağına düşmedi

05 Kasım 2017 14:51

Olay, Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugüne kadar hiç evlenmeyen 60 yaşındaki H.Ç., daha önceden tanıdığı 50 yaşındaki S.Ç.’den evlenme konusunda yardım istedi. S.Ç., yaşlı adama İstanbul’da ikamet eden 45 yaşlarında R.Ü. isimli bekar bir bayan tanıdığını, isterse kendisi ile tanıştırıp evlendirebileceğini söyledi. Yaşlı adamın tanışmayı kabul etmesi üzerine geçtiğimiz Salı günü İstanbul’dan İnegöl’e gelen R.Ü., yaşlı adam ile evlenmeyi kabul ederek kuyumcudan H.Ç. ile birlikte nişan yüzüğü aldı. R.Ü., Ortaköy Mahallesi'ndeki evde oturmak istemediğini belirterek, İnegöl merkezinde kiralık ev tutmak ve yapılacak masraflar için bir miktar para talep etti. H.Ç., bu durumdan şüphelenerek İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. H.Ç. ile birlikte Ortaköy Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, H.Ç.’den S.Ç. ve R.Ü.’yü kendisinden istedikleri parayı vermek için evine çağırmasını istediler. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, H.Ç.’nin ikametinde şahısları beklemeye başladılar. Eve gelen S.Ç. ve R.Ü., ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, İnegöl

 

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