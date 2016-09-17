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Yaşlı adam gölette boğuldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşlı adam, girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Yaşlı adam gölette boğuldu

17 Eylül 2016 20:23

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde gölete giren Hüseyin Şirin (72), suyun içinde birden gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Şirin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerine gelen Şirin'in oğlu, babasının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Şirin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: yaşlı adam


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