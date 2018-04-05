Yaşlı adam kanal kenarında ölü bulundu

Olay, Bafra’ya 17 kilometre mesafedeki Karaboğaz mevkisi Fatsalılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için sulama kanalına gelen 65 yaşındaki Hamdi Çil, oltalarını suya atıktan sonra kanal kenarında yüz üstü yatarken vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum jandarma ve 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun'a otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay

