Yaşlı adam, sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14015 Sokakta bir evde tek başına yaşayan ve seyyar tezgahta tuz satarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 76 yaşındaki Şükrü Esen sabah evinden çıkmadı. Her gün düzenli olarak sabah tuz satmaya çıkan Esen'in çıkmamasından şüphelenen komşuları eve geldi. 2'nci kattaki evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girdi. "Şükrü" diye seslenmelerine rağmen ses gelmeyince komşuları odalara bakmaya başladı.

Mutfağa giren komşularından biri Esen'in yerde yüz üstü yattığını ve sırtından bıçaklandığını görünce çığlık attı. Bunun üzerine hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri sırtında bıçak saplanmış haldeki Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis Esen'in kahvaltı yapmak için kalktığını ve ocağı yaktığını daha sonra ise çayı koymadan içeri giren bir kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ayrıca polis Esen ile zanlı ya da zanlılar arasında yerdeki halının kırışmış olmasından dolayı bir boğuşma yaşanmış olabileceği üzerinde de duruyor. Olay yerine çağrılan Esen'in çocuklarından evden değerli bir eşya çalınıp çalınmadığını kontrol etmeleri istendi. Polis cinayetin gasp için mi yoksa bir husumetten mi kaynaklandığını çözmeye çalışıyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Esen'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Esen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe-Nuri Pir-Erdal Can İçelli