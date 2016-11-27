Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk babası 76 yaşındaki Necati Kuru'yu dün akşam yıkayıp yatağına yatıran yakınları, sabah saat 07.30 sıralarında yaşlı adamın yatağında olmadığın fark edince aramaya çıktılar. Daha önce de kaybolup bulunduğu öğrenilen Necati Kuru'nun bulunması için yakınları polise başvurdular. Yaşlı adam, saat 09.30 sıralarında evinin yakınındaki mahallenin girişinde bulunan tarla kenarında ölü bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Yaşlı adamın üzerinde giysilerinin bulunmaması dikkat çekti. Kuru'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Muammer Ay