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Yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Karabük kent merkezinden geçen demir yolunun kapalı bariyerlerine aldırış etmeden karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adam yürekleri ağza getirdi. Hemzemin geçitte görevli TCDD personelinin dikkati sonrası yaşlı adam yük treni altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı

17 Şubat 2018 19:24
Yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

Karabük’ün Balıkpazarı mevkiinde bulunan hemzemin geçidinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, elinde baston bulunan yaşlı bir adam, ikaz işaretleri ve kapalı bariyerlere aldırış etmeden raylara ilerliyor. Bu sırada hızla yaklaşan yük trenin makinisti, yaşlı adamı fark edince siren çalıyor. Sirenleri duyan yaşlı adam bu duruma kızarak el hareketleriyle makiniste tepki gösteriyor. Bu sırada hemzemin geçitte görevli TCDD personeli koşarak yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor. 

Yasin Erdem

 

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