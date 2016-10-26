Diğer
Kategoriler

Yaşlı adamı 4 bin 800 lira dolandırdılar

Eskişehir'de bir bankanın genel müdürlüğünde çalıştığını söyleyen dolandırıcı, yaşlı adamın 4 bin 800 lirasını dolandırdı.


26 Ekim 2016 15:12

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde gerçekleşti. 70 yaşındaki M.Ç. isimli vatandaşı arayarak bir bankanın genel müdürlüğünde çalıştığını iddia eden dolandırıcı, kendisini H.Y. olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı adamın kredi kartının geçmiş yıllara ait kullanım ücretlerinin geri ödeneceğini söyledi. Daha sonra M.Ç.'den internet şifresini isteyen dolandırıcı, "Bilmiyorum" yanıtını alınca bir numara yazdırarak şifrenin doğru olup olmadığını sordu. Şifreden emin olamayan M.Ç., "Herhalde budur" dedi. Ardından talihsiz adam, maaş hesabından bin lira, kredi kartından ise 4 bin 800 lira çekildiğini öğrendi. Banka görevlisinin bin lirayı bloke etmesi yaşlı adama biraz nefes aldırsa da, 4 bin 800 lirasının başka bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı.
 

Etiketler: eskişehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!