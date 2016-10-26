Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde gerçekleşti. 70 yaşındaki M.Ç. isimli vatandaşı arayarak bir bankanın genel müdürlüğünde çalıştığını iddia eden dolandırıcı, kendisini H.Y. olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı adamın kredi kartının geçmiş yıllara ait kullanım ücretlerinin geri ödeneceğini söyledi. Daha sonra M.Ç.'den internet şifresini isteyen dolandırıcı, "Bilmiyorum" yanıtını alınca bir numara yazdırarak şifrenin doğru olup olmadığını sordu. Şifreden emin olamayan M.Ç., "Herhalde budur" dedi. Ardından talihsiz adam, maaş hesabından bin lira, kredi kartından ise 4 bin 800 lira çekildiğini öğrendi. Banka görevlisinin bin lirayı bloke etmesi yaşlı adama biraz nefes aldırsa da, 4 bin 800 lirasının başka bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı.

