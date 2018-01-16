Yaşlı adamı 60 kişilik ekip arıyor

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu Kandilli Beldesinde 7 gün önce evinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 72 yaşındaki Alzheimer hastası Nizamettin Havadar’ın bulunması için Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin arama çalışması yapması talimatı verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde ilçe merkezinde bir çok mahalle ve sokakta yaptığı aramadan sonuç alamadı. Bugün Kandilli Beldesi’ne geçen itfaiye ekiplerine Belediye Başkanı Mustafa Aydın harita üzerinde kayıp şahsın gidebileceği yerleri göstererek bilgilendirme yaptı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu itfaiye ekipleri ile toplantı yaparak kayıp yaşlı adamın bulunması temennisinde bulundu.

"BAKILMADIK NOKTA BIRKAILMAYACAK"

Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bağlı 60 kişilik ekip arama köpeği ve cihazlarla birlikte Kandilli Beldesi’nin mahalleleri, mezarlıklar ve ormanlık alanlarda saatlerce arama çalışması yaptı. Ancak yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ilçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu’nun talimatı ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın talebi doğrultusunda dün akşamdan bu yana 7 gündür kayıp olan yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Ateş konuşmasında Nizamettin Havadar’ın bulunması için Kandilli Beldesi’nde 10’ar kişiden oluşan 6 ekiple bakılmadık nokta bırakmayacaklarını söyledi.

Bu arada Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Nizamettin Havadar’ın evine giderek ailesi ile görüştü.