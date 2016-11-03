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Yaşlı adamı bayıltıp parasını çaldı

Eskişehir'de evine girdiği 72 yaşındaki adamı darp edip bayılttıktan sonra cebindeki bir miktar parayı gasp eden hırsızlık zanlısı aranıyor.


03 Kasım 2016 12:59

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk köyünde meydana gelen olayda, gece 02.30 sıralarında tek katlı evin kapısını açarak içeriye giren kimliği belirsiz şahıs, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Üzüm'ü önce darp etti, sonra da bir madde ile bayıltıp cebindeki bin TL civarındaki parayı gasp etti. Olaydan 4 saat sonra kendine gelen Üzüm'ün, boğuşma esnasında sol kalçasında kırık meydana geldi. Telefonla köy muhtarı Nasuh Özyavuz'u arayan Üzüm, durumun jandarmaya bildirilmesini ve kendisinin de hastaneye kaldırılmasını istedi. Mehmet Üzüm, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de köye gelerek parmak izi çalışması yaptı
Mehmet Üzüm, "Ben yalnız başıma yaşıyorum. Gece 02.30 sıralarında televizyon izliyordum. Kapı birden açıldı. Bu sırada gözüme ışık tutup üzerime bindi ve beni yere düşürdü. Yüzümü beyaz bir şey ile kapattı. Yüzünü hiç göremediğim kişiye 'Oğlum canıma kast etme cebimdeki parayı al' dedim. Bana bir şeyler koklatmaya çalıştı. Bu sırada ben bayılmışım. 3-4 saat sonra kendime geldiğimde muhtarı ve oğlumu arayarak durumu izah ettik" diye konuştu.

Üzüm, şüphelinin yakalanıp gereken cezaya çarptırılmasını isterken, jandarma gasp zanlısının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Etiketler: eskişehir, hırsızlık


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