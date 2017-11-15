Yaşlı adamı dolandıran şebeke üyeleri tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, şehir genelinde başlatılmış olan şok uygulamaları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.I., K.B. ve M.M. isimli şahısların üst ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde, 3 bin 100 TL, 4 adet burma altın bilezik, 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet altın kaplama bayan kol saati, 1 adet altın küpe ele geçirilmişti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası şahısların telefonla dolandırıcılık şebekesi olduğu ve 87 yaşındaki H.O. isimli vatandaşı 'Banka hesabın dolandırıcıların eline geçti' bahanesi ile dolandırdıkları anlaşıldı. Dolandırıcılık şebekesi üyeleri B.I., K.B. ve M.M. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burak Can Tokyürek

